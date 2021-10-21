ГП поручила провести дополнительные проверки в сфере экстремального спорта

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поручила провести дополнительные проверки в сфере экстремальных видом спорта в связи с участившимися случаями гибели людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Участившиеся случаи гибели и травматизма людей при оказании гражданам экстремальных услуг (прыжки с парашютом, вейкбординг, каякинг, полеты на параплане, роуп-джампинг, банджи-джампинг, спуски на троллее, полеты на реактивном ранце и др.) послужили основанием для активизации надзорной деятельности прокуроров в данной сфере, - сообщили в Генпрокуратуре. - В целях обеспечения безопасности граждан прокурорам поручено провести дополнительные проверки, в ходе которых повышенное внимание уделить вопросам соблюдения законности в сфере экстремальных видов спорта, предоставления "экстремальных" услуг населению, в том числе несовершеннолетним, а также услуг, оказываемых ДОСААФ в области спорта".

Ранее в 2021 году прокурорами субъектов регионов и военными прокурорами уже были проведены проверки соблюдения законодательства о физической культуре и спорте. По их итогам выявлены нарушения в указанной в сфере, приняты необходимые меры реагирования. "Результаты свидетельствуют о том, что в последнее время распространение получила незаконная практика организации не согласованных с уполномоченными органами власти спортивных мероприятий по видам спорта, не включенным во Всероссийский реестр видов спорта", - сообщили в ведомстве. Об этом генеральная прокуратура РФ проинформировала президента Владимира Путина, он поручил правительству РФ проработать вопрос о модернизации системы управления в области спорта для обеспечения необходимого нормативного правового регулирования и эффективного контроля в данной сфере.