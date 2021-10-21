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Пандемия COVID-19

Консульский отдел посольства Казахстана в РФ с 1 по 14 ноября приостановит прием граждан

В случае экстренной ситуации с отделом можно будет связаться по телефону

НУР-СУЛТАН, 21 октября. /ТАСС/. Консульский отдел посольства Казахстана в российской столице приостановит с 1 ноября на две недели личный прием граждан из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба дипломатического представительства.

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"В связи с ухудшающейся обстановкой в Москве по распространению COVID-19, в целях обеспечения безопасности здоровья посетителей в период с 1 ноября по 14 ноября 2021 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Москве временно приостанавливает личный прием граждан по всем консульским и государственным услугам", - говорится в сообщении.

При этом в случае экстренной ситуации с отделом можно будет связаться по телефону, а для решения обычных вопросов - посредством Telegram-бота или электронной почты.

"Граждане, записавшиеся в период с 1 ноября по 14 ноября 2021 года, будут приняты в последующие дни в приоритетном порядке. О дате возобновления приема посетителей будет сообщено дополнительно через интернет ресурсы посольства", - пояснили в дипломатической миссии.

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КазахстанРоссияПандемия COVID-19
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