Консульский отдел посольства Казахстана в РФ с 1 по 14 ноября приостановит прием граждан

НУР-СУЛТАН, 21 октября. /ТАСС/. Консульский отдел посольства Казахстана в российской столице приостановит с 1 ноября на две недели личный прием граждан из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба дипломатического представительства.

"В связи с ухудшающейся обстановкой в Москве по распространению COVID-19, в целях обеспечения безопасности здоровья посетителей в период с 1 ноября по 14 ноября 2021 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Москве временно приостанавливает личный прием граждан по всем консульским и государственным услугам", - говорится в сообщении.

При этом в случае экстренной ситуации с отделом можно будет связаться по телефону, а для решения обычных вопросов - посредством Telegram-бота или электронной почты.

"Граждане, записавшиеся в период с 1 ноября по 14 ноября 2021 года, будут приняты в последующие дни в приоритетном порядке. О дате возобновления приема посетителей будет сообщено дополнительно через интернет ресурсы посольства", - пояснили в дипломатической миссии.