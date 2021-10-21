Росгвардия выпустила книгу о неизвестных фактах участия НКВД в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Росгвардия выпустила книгу, рассказывающую о ранее неизвестных фактах участия войск НКВД в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"К 80-летию подвига воинов-дзержинцев, которые вели на подступах к Москве в середине октябре 1941 года ожесточенные бои с превосходящими силами противника, Росгвардия выпустила книгу, раскрывающую неизвестные страницы Великой Отечественной войны с участием войск НКВД СССР. Издание "Росгвардия. Неугасимый свет Победы" объединило редкие журналистские материалы и исследования об участии войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне с ее самых первых минут и до последнего победного часа уже в боях с Японией", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что уникальность книги и в том, что в ней собраны рассказы военнослужащих и сотрудников Росгвардии о своих воевавших родных и близких, отражена неразрывная связь и преемственность разных поколений защитников Родины.

"Впервые во всей полноте Росгвардия открывает в этой книге те страницы истории, которые посвящены участию воинов 132-го отдельного конвойного батальона войск НКВД СССР в героической обороне Брестской крепости, частей и соединений войск в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда, в победных сражениях на Курской дуге и на Кавказе, в обеспечении безопасности Ялтинской и Потсдамской конференций глав государств - участников антигитлеровской коалиции, в боях на Дальнем Востоке и в легендарных парадах на Красной площади в Москве в ноябре 1941 года и июне 1945-го", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в предисловии к изданию директор Росгвардии Виктор Золотов напомнил, что всего за годы войны в сражениях приняли участие 58 дивизий и 23 бригады войск НКВД. В создании книги вместе с департаментом по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии и редакцией войскового журнала "На боевом посту" приняли участие все пресс-службы ведомства.