Петербургские сады и парки закрыли для посещения из-за шторма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Таврический сад, сквер у Казанского собора и другие сады, парки и скверы Санкт-Петербурга закрыли из-за шторма, который прогнозируется в городе в ночь на пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Комитет по благоустройству готовится к ночной стихии и закрывает городские сады, парки и скверы на время непогоды для безопасности горожан. Для жителей и гостей Петербурга будут временно недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сады Сан-Галли и "Василеостровец", сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино", - говорится в сообщении.

Сейчас формируются аварийные бригады садово-парковых хозяйств, которые будут убирать поваленные ветром деревья и другие последствия шторма. Дорожные службы готовятся к мониторингу дождеприемных устройств на дорогах города.

Ранее сообщалось, что затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга закроют в ближайшую ночь из-за повышения уровня воды в устье Невы выше критических значений. Причина повышения уровня воды в обширном и глубоком атлантическом циклоне, который подходит к Северо-Западному региону 21-22 октября. По прогнозам синоптиков, на город обрушится ливень, скорость ветра достигнет 24 м/с.