Курганские власти ограничили для детей посещение развлекательных площадок

ТАСС, 21 октября. Курганские власти вводят на период школьных каникул - с 22 октября по 7 ноября - ограничения на посещение детьми развлекательных площадок - кинотеатров, боулинга, квестов и других. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале правительства региона.

Ранее сообщалось о решении оперативного штаба отправить на досрочные каникулы школьников. Кроме того, с 25 октября по 7 ноября решено перевести в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска.

"С 22.10 по 7.11 вводятся ограничения на посещение развлекательных площадок для лиц младше 18 лет. Речь идет о кинотеатрах, боулинге, квестах и так далее. В том числе и тех, которые расположены в ТРЦ. Родители обязаны предпринять меры по недопущению нахождения детей младше 18 лет на указанных площадках", - говорится в сообщении и уточняется, что мера обусловлена необходимостью избежать большого скопления подростков в досуговых учреждениях в период каникул.

Кроме того, в регионе скорректировали правила фильтра безопасности в торгово-развлекательных центрах. "Теперь предъявлять QR-код или справку необходимо будет не на входе в ТРЦ, а непосредственно на входе в развлекательный объект, который находится на территории ТРЦ. То есть, если кинотеатр или фудкорт находится на территории ТРЦ, то посетитель может войти в торговый центр беспрепятственно, но на входе в кинотеатр или фудкорт ему нужно будет предъявить справку или QR-код", - отмечают власти.

Развивающие центры, кружки, секции, музыкальные и художественные школы также будут работать с 23 по 29 октября с некоторыми ограничениями. "Занятие одной группы не должно длиться более часа, при этом в группе может быть не более 10 человек, при этом запрещена деятельность таковых учреждений в ТРЦ. Детские сады работают в обычном режиме до 30 октября. Далее будет отдельно принято решение по работе таких учреждений в период с 30 октября по 7 ноября, то есть в период нерабочих дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 25 по 29 октября будут разрешены спортивные мероприятия только на открытом воздухе и только если число участников не превышает 50 человек.

О ситуации в регионе

В Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев коронавируса уже превысил 180 человек в сутки, тогда как до начала июля он долгое время не превышал сотню, согласно данным регионального оперативного штаба. В четверг было объявлено о решении ввести с 25 октября обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет, тогда как ранее она действовала с 65 лет, а также власти определили срок нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября. Ранее власти также вынуждены были увеличить число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, с 25 октября организации в сфере общепита будут работать до 23:00 (21:00 мск). С 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, санаториев и гостиниц: посетители старше 18 лет должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, а также либо справку о прохождении вакцинации от ковида, либо отрицательный ПЦР-тест на ковид, либо справку о перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе.