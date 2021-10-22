Эксперт: в Нижнем Новгороде начал формироваться единый прогулочный и рекреационный каркас

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Масштабные работы по благоустройству Нижнего Новгорода к юбилею по программе "Среда 800" позволили начать создание в городе единого прогулочного и рекреационного каркаса, сообщила во время публичного диалога, организованного "Центром 800", директор Института развития городской среды Дарья Шорина.

"Среда 800" - программа, которая была подготовлена Институтом развития городской среды Нижегородской области в стратегическом партнерстве с оператором подготовки юбилея - "Центром 800". Для благоустройства выбрали более 30 пилотных территории, включая знаковые пространства на берегах Оки и Волги.

"Все те мероприятия, которые были по благоустройству к 800-летию, - это как раз первый шаг в реализации комплексной стратегии по созданию единого прогулочного и рекреационного каркаса для города, которого по факту до этого даже не существовало. Сейчас мы видим, что и трех дней не хватит, чтобы прогуляться и познакомиться с разными типами активностей на всех пространствах, которые благоустроены. А мы сделали всего одну треть в рамках нашего первого этапа "Среды 800" от всего запланированного", - сказала Шорина.

Она добавила, что реализация проекта в следующем году будет продолжена, в том числе за счет классических государственных финансовых инструментов, применяемых при благоустройстве территорий. "У "Среды 800" помимо реализованных проектов есть еще и наследие в виде концепций, то есть у нас есть план, которого мы будем придерживаться в будущие годы за счет других инструментов, за счет классических федеральных программ по формированию комфортной городской среды (ФКГС). Например, уже прошло рейтинговое голосование. Ряд территорий - из проекта "Среда 800", - сказала директор Института развития городской среды.

Как отметила директор АНО "Центр 800" Софья Юдина, в планах также сохранить в 2022 году событийное наполнение для благоустроенных пространств. Центр рассчитывает на выделение средств на проведение мероприятий. "У нас уже есть понятные планы на 2022 год, понятны объекты, которые должны войти в программу благоустройства", - сказала Юдина.

Нижний Новгород в 2021 году отмечает 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В городе проходит масштабная программа по реконструкции культурных объектов, значимых туристических мест. Так, после ремонта уже открыта Чкаловская лестница, после масштабного благоустройства - Нижегородский кремль, завершены работы на главной пешеходной улице - Большой Покровской, преобразилась территория Нижегородской ярмарки.