Продажа льготных авиабилетов из Певека в Москву началась на Чукотке

ТАСС, 22 октября. Продажа льготных авиабилетов из самого северного города России - Певека - в Москву стартовала на Чукотке. Жители удаленного региона смогут купить билет в столицу России за 9 700 рублей, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Направление Москва - Певек - Москва было включено в перечень субсидируемых правительством РФ. Для льготных категорий граждан авиабилет в одну сторону обойдется в 9 тысяч рублей, для жителей Дальнего Востока с местной пропиской - 9 700. Продажа авиабилетов на ноябрь-декабрь уже начата, на январь-март планируется начать до 27 октября", - уточнили в правительстве.

Весной власти Чукотки просили заказчика рейсов Москва - Певек - Москва организовать дополнительные полеты по этому направлению из-за того, что практически все билеты были распроданы. В начале апреля вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал Минтранс России за невыполнение поручения правительства по субсидированию авиаперевозок в Певек.

Певек - самый северный город России, расположенный на Чукотке в 700 км от Анадыря. В нем живут около 4,5 тыс. человек, наземное сообщение с городом отсутствует.