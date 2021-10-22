Вопрос о концессии по мусороперерабатывающим заводам под Новосибирском решат к концу осени

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Решение о возобновлении работы по замороженному в 2019 году концессионному соглашению с группой "ВИС", предполагающему строительство под Новосибирском двух мусороперерабатывающих комплексов, будет принято до конца ноября. Для этого документы концессии должна рассмотреть Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщил ТАСС министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Компания-концессионер - группа "ВИС" до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Площадка у Раздольного была отвергнута по экологическим соображениям после протестов местных жителей. Позднее проект был заморожен, а в концессионное соглашение вносились изменения, касающиеся, в частности, подбора другого участка для одного из комплексов.

"Есть изменения по статусу самого проекта. Концессионер направил в ФАС дополнительное соглашение к основному соглашению. Процесс подготовки этого дополнительного соглашения длился достаточно долго, это было связано с юридическими вопросами. Мы до конца ноября рассчитываем получить заключение ФАС по этому соглашению, и тогда дальнейшая судьба концессии будет понятна - либо, если оно будет согласовано, мы его заключаем и начинаем работу по проектам, либо мы будем, например, договариваться о расторжении", - сказал Архипов.

Он уточнил, что при заключении соглашения в течение 2022 года будут проведено проектирование комплексов, после чего начнется строительство. Сроки реализации и стоимость проекта будут актуализированы в ходе проектирования, отметил Архипов.

О ситуации

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.