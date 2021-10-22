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Борьба с изменениями климата

Байден считает изменение климата угрозой существованию человечества

Глава Белого дома отметил, что собирается на климатической конференции в Глазго объявить об обязательствах по достижению нулевых выбросов при выработке электроэнергии к 2035 году

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Изменение климата является угрозой существованию человечества, повышение мировой температуры больше чем на 1,5 градуса может привести к необратимым последствиям. Такое мнение выразил в четверг президент США Джо Байден на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд). Трансляция велась на телеканале CNN.

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"Изменение климата является угрозой существованию человечества. Президент [Дональд] Трамп вышел из Парижского соглашения по климату. Когда я был в администрации Барака Обамы, я содействовал переговорам [по соглашению], - сказал Байден. - Если мы дойдем до [повышения] температуры свыше 1,5 градуса, мы исчезнем. Это не шутка. Первое, что я сделал [на посту президента], - вновь присоединился к соглашению".

Глава Белого дома отметил, что собирается на климатической конференции в Глазго объявить об обязательствах по достижению нулевых выбросов при выработке электроэнергии к 2035 году. "Но нам надо многое сделать до 2030 года", - добавил президент.

Байден также озвучил возможность создания налоговых стимулов для достижения целей климатической повестки, решения экологических вопросов.

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СШАБайден, ДжоБорьба с изменениями климатаИзменение климата
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