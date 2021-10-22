В Нижнем Новгороде начался региональный финал двух треков конкурса "Лидеры России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Участниками региональных финалов треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России", которые начались в пятницу в Нижнем Новгороде, стали 354 конкурсанта из Приволжского федерального округа (ПФО), сообщает в пятницу пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В Нижнем Новгороде стартовали региональные финалы треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Финалистами стали 354 конкурсанта из Приволжского федерального округа, в числе которых 193 участника в треке "Бизнес и промышленность" и 161 участник в треке "Государственное управление", - говорится в сообщении.

Финалы пройдут до 24 октября. По результатам испытаний определят победителей, которые отправятся в суперфинал и сразятся за образовательный грант в 1 млн рублей. Также победителей включат в программу наставничества конкурса, они смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов России, руководителей крупнейших российских компаний.

Как рассказал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев, 354 участника были отобраны из 11 тыс. человек.

"Что касается двух треков, которые были выделены в текущем сезоне, это очень правильное решение, которое обусловлено тем, что эффективная экономическая политика страны невозможна без тесного сотрудничества бизнеса и государства", - приводит пресс-служба слова Машковцева.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который является победителем конкурса "Лидеры России", отметил, что для формирования эффективного кадрового потенциала нужны новые взгляды и новые компетенции.

"Сейчас есть опытные люди, которые приносят огромную пользу. Но нужны новые подходы, новые знания, новые компетенции, которыми обладают участники конкурса "Лидеры России". Для меня встречи с ними имеют практическую пользу. Вместе мы обсуждаем какие-либо идеи, планируем реализовать проекты, и самое главное - есть возможность пригласить в свою команду нужных специалистов", - цитирует пресс-служба Шалабаева.

Финалисты представляют все 14 регионов, входящих в состав ПФО. Наибольшее число финалистов - из Нижегородской области.

"Мы видим, что те, кто хоть раз принял участие в "Лидерах России" и не вошел в число победителей, чаще всего возвращаются снова. Не у всех основной целью является победа, кто-то приходит пополнить свой управленческий опыт и усовершенствовать навыки", - отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

О платформе

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет Владимир Путин. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, среди которых, в том числе, конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал", конкурс "Твой ход", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена", всероссийский проект "Время карьеры".