В Москве планируют подключить к программе "Музеи - детям" еще 14 музеев в 2022 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют подключить к городскому проекту "Музеи - детям" еще 14 частных и государственных музеев в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу первый заместитель руководителя столичного департамента культуры Галина Лупачева на заседании комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям.

Проект был запущен 1 сентября 2017 года. За 3,5 года реализации проекта около 750 тыс. учащихся бесплатно посетили московские музеи.

"В 2022 году за счет средств бюджета города будут продолжены такие значимые проекты, как "Музеи - детям", который реализуется департаментом культуры совместно с департаментом образования и науки города Москвы. В проекте принимают участие 95 площадок музеев и выставочных залов, а также восемь частных музеев. В 2022 году планируется подключение к данному проекту еще 14 частных и ведомственных музеев", - сказала Лупачева.

Она добавила, что в 2021 году ожидаемое количество посетителей - учащихся общеобразовательных учреждений составит более 160 тыс.

"Для справки, в 2019 году, а именно до ограничительных мер, численность составляла более 210 тыс. человек. Не менее значимый проект - "Театр в школе" - также реализуется департаментом культуры совместно с департаментом образования и науки города Москвы. Проект реализуется на базе образовательных учреждений. Театральные концертные коллективы департамента культуры проводят выездные концерты, спектакли, мастер-классы для учащихся и преподавателей образовательных учреждений", - уточнила Лупачева.

По ее словам, в 2022 году запланировано провести почти 390 выездных мероприятий в рамках проекта "Театр в школе".