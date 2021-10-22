В регионах УрФО в выходные ожидаются сильный ветер, снег и дожди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Сильный ветер, осадки в виде снега и дождя ожидаются в регионах Уральского федерального округа в выходные. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 23 октября] облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 градусов, при прояснении до минус 2, днем - 7-12 градусов, <…> местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В воскресенье в регионе также ожидаются дожди, температура ночью от минус 1 до плюс 4, днем - плюс 4-9 градусов.

В Челябинской области в выходные также ожидаются дожди и порывы ветра до 15-20 м/с, ночные температуры опустятся до минус 1 градуса, дневные поднимутся до плюс 13-14, сообщают синоптики. Дожди и сильный ветер прогнозируются и в Курганской области, где ночные температуры опустятся до плюс 1 градуса, а дневные поднимутся не выше 14-15.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в ближайшие два дня ожидаются дожди, мокрый снег, дневные температуры в регионе составят 9-15 градусов, ночные - минус 1 - плюс 5 градусов. В Югре - дождь, снег, ночью похолодает до минус 3 градусов, днем потеплеет до плюс 12-13. В субботу в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается туман, все выходные - снег, температура воздуха - до минус 6 ночью, днем - от минус 3 до плюс 3 градусов.