МФТИ ужесточил требования к поступающим

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт принял решение ужесточить требования к поступающим, повысив минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2022-2023 учебный год. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

"Московский физико-технический институт повышает минимальный проходной балл на 2022-2023 учебный год. Такое решение принято на заседании ученого совета института. Минимальный проходной балл по профильным предметам (математика, физика, информатика и ИКТ, химия и биология) составит 85 баллов, по русскому языку - 70 баллов", - говорится в сообщении.

Ранее по русскому минимум нужно было набрать 60 баллов, по остальным предметам - 70. Средний проходной балл в МФТИ в 2021-2022 учебном году составил 97,1.

Как отметил ректор вуза Дмитрий Ливанов, слова которого приводятся в сообщении, реализация заявленного в рамках программы "Приоритет-2030" проекта по созданию инженерного образования нового поколения невозможна без обеспечения строгого отбора абитуриентов.

"Повышение минимальных баллов ЕГЭ по профильным предметам и русскому языку - это лишь одна из мер, нацеленная на сохранение качества приема, обеспечение конкурентной образовательной среды и востребованности выпускников института. Анализ ситуации последних нескольких лет убеждает нас в том, что увеличение требований к поступающим может незначительно снизить в первые годы конкурс на место, но гарантирует готовность первокурсников с первых дней включаться в образовательный процесс на физтехе", - отметил Ливанов.