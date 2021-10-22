В Башкирии началась догазификация села Даутово по поручению президента России

УФА, 22 октября. /ТАСС/. Догазификация и подключение первых абонентов начались в деревне Даутово Абзелиловского района Башкирии. Поручение об этом в ходе общения с местными жителями в августе дал президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики в пятницу.

"Состоялась церемония ввода в эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей и подключение к газу первых домовладений в деревне Даутово Абзелиловского района. В торжественном мероприятии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Напомним, что поручение догазифицировать деревню Даутово дал президент России Владимир Путин во время встречи с работниками и строителями завода "Цемикс" в Абзелиловском районе в августе", - сказано в сообщении.

За два месяца были построены внутрипоселковые сети протяженностью более 15 км, они подведены к границам порядка 400 участков. Заявки на подключение на данный момент поступили от 212 домовладений. "Мы дали старт масштабной программе социальной догазификации, которую инициировал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков в газифицированных населенных пунктах. Даутово - это только первый шаг. У нас в республике программа затронет 2,6 тыс. населенных пунктов. Тем самым мы сможем на 10% увеличить уровень газификации республики, который составляет 83,6%", - приводятся в сообщении слова главы региона Радия Хабирова.

По словам генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, по плану догазификации в Башкортостане, потенциально к газовым сетям по ускоренному механизму смогут подключиться более 176 тыс. домовладений.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.