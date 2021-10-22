Более 4 тыс. школьников России принимают участие в конкурсе "Наука. Территория героев"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. российских школьников принимают участие в конкурсе "Наука. Территория героев", который запущен АНО "Национальные приоритеты" совместно с Минобрнауки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба проектного офиса Года науки и технологий.

"25 октября будут подведены итоги первого этапа второго сезона конкурса "Наука. Территория героев", запущенного АНО "Национальные приоритеты" совместно с Минобрнауки России в Год науки и технологий. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам выполнения заданий научной тематики в первом этапе, получат ценные призы и подарки. А победители конкурса, которые будут определены в декабре, смогут посетить кампусы ведущих российских вузов. На данный момент в конкурсе уже принимают участие более 4 000 школьников и студентов из разных городов страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по количеству регистраций лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении, у победителей конкурса есть возможность пройти обучение в проектной школе Дальневосточного федерального университета, поучаствовать в практикуме по робототехнике и программированию в Университете Иннополис или получить конструкторские навыки в проектной лаборатории "Спутник" Самарского национального исследовательского университета.

"В рамках нацпроекта "Наука и университеты" мы нацелены на глубокую интеграцию университетов и бизнеса: ученые должны стать лидерами по внедрению новых технологий и разработок в реальный сектор экономики. Уже сейчас мы начали модернизацию и строительство кампусов нового формата в университетах страны. В них в том числе будут располагаться лаборатории и производственные мощности для коммерциализации разработок ученых. Сегодня ведутся работы по строительству восьми первых кампусов, а к 2030 году будет построено еще порядка 30", - отметил Чернышенко.

Результаты первого этапа будут подведены 25 октября, второго - 25 ноября. Полуфинал состоится с 3 по 11 декабря, в него попадут 200 человек, набравших максимальное количество баллов за время проведения первых двух этапов или за суперблиц. Финал пройдет 19 декабря, он объединит 20 победителей полуфинала. В результате будут выбраны семь человек, которые смогут посетить один из кампусов.