Роспотребнадзор предлагает ввести в Северной Осетии посещение кафе и театров по QR-коду

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора в Северной Осетии предлагает руководству республики ввести систему QR-кодов для посещения ресторанов, кафе, театров и кино. Об этом сказал ТАСС руководитель республиканского управления ведомства Алан Тибилов.

"Роспотребнадзор предлагает с 25 октября ввести в Северной Осетии QR-коды для посещения ресторанов, кафе, театров и кино. Или по справке о перенесенном заболевании в течение шести последних месяцев и отрицательном ПЦР-тесте, сроком не более трех дней", - сказал собеседник агентства, отметив, что решение будет принимать руководство субъекта.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии ухудшается ситуация с коронавирусом. Еще 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули на базе эндокринологического центра, также развернули койки долечивания на базе корпуса для пациентов со СПИД.

Всего в республике развернули более 1,3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом.