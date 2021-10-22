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Роспотребнадзор предлагает ввести в Северной Осетии посещение кафе и театров по QR-коду

Решение приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора в Северной Осетии предлагает руководству республики ввести систему QR-кодов для посещения ресторанов, кафе, театров и кино. Об этом сказал ТАСС руководитель республиканского управления ведомства Алан Тибилов.

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"Роспотребнадзор предлагает с 25 октября ввести в Северной Осетии QR-коды для посещения ресторанов, кафе, театров и кино. Или по справке о перенесенном заболевании в течение шести последних месяцев и отрицательном ПЦР-тесте, сроком не более трех дней", - сказал собеседник агентства, отметив, что решение будет принимать руководство субъекта.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии ухудшается ситуация с коронавирусом. Еще 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули на базе эндокринологического центра, также развернули койки долечивания на базе корпуса для пациентов со СПИД.

Всего в республике развернули более 1,3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Теги
РоссияСеверный КавказСеверная ОсетияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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