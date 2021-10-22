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Эксперт: Крым сможет принимать более 10 млн туристов в год, рационально расходуя воду

При экономном использовании ресурса, по мнению директора Института водных проблем РАН Александра Гельфана, воды на полуострове хватит и без использования опреснения морской

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Запасов воды в Крыму хватает, чтобы принимать более 10 млн туристов, но необходимо рациональное расходование этого ресурса, заявил в пятницу журналистам директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Александр Гельфан.

"Есть государство Израиль, количество туристов в котором существенно превышает нынешнее количество туристов в Крыму, и в этом государстве то количество воды, которое приходится на душу населения, существенно, в разы меньше, чем то количество воды, которое приходится на душу населения в Крыму. Если мы будем так же рационально расходовать и использовать, как это делает водное хозяйство этой страны, то мы обеспечим не только 10 млн туристов, но и более", - сказал Гельфан.

По мнению директора НИИ сельского хозяйства Крыма, руководителя отделения аграрных наук Крымской академии наук Владимира Паштецкого, воды на полуострове хватит и без использования опреснения морской. "Нам хватит несколько станций сохранения воды, стекающей с гор в Черное море, чтобы напоить этих туристов. Остановить одну реку, хватит полностью этой воды для питьевых нужд туристов, которые к нам будут ехать", - добавил Паштецкий.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни.

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