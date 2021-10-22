Принесение части Пояса Пресвятой Богородицы в Екатеринбург перенесли из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Доставку ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы в Екатеринбург, запланированную на 26 октября, перенесли на неопределенный срок из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила ТАСС представитель екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Святыня должна была находиться в Екатеринбурге до 31 октября. Торжественная встреча ковчега с частью Пояса должна была пройти в Храме на Крови.

"В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе принесения в Екатеринбург ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы на неопределенный срок", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что уточненная информация о прибытии святыни будет размещена на епархиальных ресурсах заранее.

Принесение святыни организовывается Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви в рамках в рамках проекта "Вместе". Пояс Пресвятой Богородицы посещал Екатеринбург десять лет назад, осенью 2011 года. Десятки тысяч людей со всего Урала поклонились святыне в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Пояс Пресвятой Богородицы - христианская реликвия, принадлежавшая по преданию Пресвятой Деве. В 2011 году часть пояса Богородицы, хранящаяся в Ватопедском монастыре, была привезена в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более трех миллионов паломников, она была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург к 200-летию Казанского кафедрального собора. Целью проекта "Вместе" является оказание образовательной и методической поддержки на приходском, благочинническом и епархиальном уровнях в рамках молодежного служения.