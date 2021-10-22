В Саратовской области с 27 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области объявили нерабочими дни с 27 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу в Telegram -канале правительства области.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается крайне напряженной. Каждый день растет количество заболевших. Поэтому в Саратовской области устанавливаются нерабочие дни с 27 октября по 7 ноября. Это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Валерия Радаева.

Власти рассчитывают, что период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми, а также нарастить темпы вакцинации.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства назвала Саратовскую область в числе 17 регионов России, где отмечается критическая ситуация со смертностью, уровнем госпитализаций и количеством тяжелых больных ковидом. Также, по словам Голиковой, в Саратовской области сложная ситуация с коечным фондом.

20 октября в Саратовской области зарегистрировано 433 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 96 866 человек. Выздоровели с начала эпидемии 86 683 человека, за сутки - 322 человека.