В мире выявляют менее 3 млн случаев заражения коронавирусом третью неделю подряд

Число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом в мире снижается восемь недель подряд, а в последние три не превышает 3 млн. По подсчетам ТАСС, за минувшие семь дней на планете выявили около 2,92 млн заболевших.
Смертность от ковида также стабилизировалась - уже вторую неделю в мире регистрируют менее 50 тыс. летальных исходов. За последние семь дней умерли 48,4 тыс. инфицированных.
ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.
Новые вспышки в Западной Европе
- Европа остается главным эпицентром распространения коронавирусной инфекции, и если в предыдущие недели заболеваемость росла только в восточной ее части, то сейчас новые вспышки регистрируют и в западной. Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что это может быть связано в том числе с ослаблением или полной отменой ограничительных мер.
- Выше всего заболеваемость в Великобритании, где фиксируют уже более 50 тыс. заразившихся в день (по этому показателю Соединенное Королевство уступает только США). За неделю темпы распространения инфекции возросли в стране сразу на 20%.
- В Германии рост за семь дней составил сразу 35%, и сейчас там регистрируют более 18 тыс. заражений в сутки - впервые с мая. Во Франции с начала октября число выявляемых случаев увеличилось вдвое, до 6 тыс. в день, а в Испании заболеваемость за неделю выросла на 10%.
Максимумы в Восточной
- В России уже больше недели подтверждают свыше 30 тыс. случаев заражения в сутки, а в пятницу власти сообщили о 37,1 тыс. заболевших - это третий показатель в мире. В последние дни смертность в стране впервые с начала пандемии перевалила за 1 тыс. летальных исходов в день, и по этому показателю Россия уступает только Соединенным Штатам.
- Заболеваемость и смертность находятся на максимуме и на Украине - за минувшие сутки там зарегистрировали более 22 тыс. заражений, а число умерших уже превышает 500 в сутки.
- Тяжелая ситуация складывается и в Румынии, где количество выявляемых случаев превзошло показатели предыдущей волны эпидемии более чем вдвое, и в Болгарии, в которой темпы распространения инфекции вплотную приблизились к весенним максимумам, а смертность уже превысила их. В Польше заболеваемость вернулась к уровню мая, а в Литве - прошлого декабря.
- Власти стран Восточной Европы на этом фоне активно возвращают жесткие ограничения. В России с 30 октября по 7 ноября объявлены так называемые нерабочие дни, которые будут сопровождаться закрытием большинства общественных мест, а в Латвии ввели общенациональный локдаун до 15 ноября.
Стабилизация в Америке и Азии
- В странах Северной Америки и Азии, куда этим летом смещался эпицентр пандемии, ситуация стабилизируется. В США заболеваемость за неделю упала в полтора раза, и сейчас там регистрируют в среднем около 75 тыс. заражений в сутки. Смертность также сокращается, хотя и не так значительно.
- В Канаде темпы распространения инфекции снизились на треть - коронавирус в стране диагностируют примерно у 2,5 тыс. человек в день.
- Очередная волна осталась позади в Юго-Восточной Азии, в том числе на Филиппинах и в Малайзии, где она стала самой мощной за всю пандемию. Там с начала октября заболеваемость сократилась в 2,5-3 раза, и в сутки выявляют не более 5 тыс. заразившихся.
- В Турции все не так благополучно, но рост числа выявляемых случаев остановился на отметке 30 тыс. в день. Это 1,5-2 раза больше, чем в сентябре, но вдвое меньше, чем на пике эпидемии весной.