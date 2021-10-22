В мире выявляют менее 3 млн случаев заражения коронавирусом третью неделю подряд

Число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом в мире снижается восемь недель подряд, а в последние три не превышает 3 млн. По подсчетам ТАСС, за минувшие семь дней на планете выявили около 2,92 млн заболевших.

Смертность от ковида также стабилизировалась - уже вторую неделю в мире регистрируют менее 50 тыс. летальных исходов. За последние семь дней умерли 48,4 тыс. инфицированных.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Новые вспышки в Западной Европе

Европа остается главным эпицентром распространения коронавирусной инфекции, и если в предыдущие недели заболеваемость росла только в восточной ее части, то сейчас новые вспышки регистрируют и в западной. Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что это может быть связано в том числе с ослаблением или полной отменой ограничительных мер.

Выше всего заболеваемость в Великобритании, где фиксируют уже более 50 тыс. заразившихся в день (по этому показателю Соединенное Королевство уступает только США). За неделю темпы распространения инфекции возросли в стране сразу на 20%.

В Германии рост за семь дней составил сразу 35%, и сейчас там регистрируют более 18 тыс. заражений в сутки - впервые с мая. Во Франции с начала октября число выявляемых случаев увеличилось вдвое, до 6 тыс. в день, а в Испании заболеваемость за неделю выросла на 10%.

Максимумы в Восточной

В России уже больше недели подтверждают свыше 30 тыс. случаев заражения в сутки, а в пятницу власти сообщили о 37,1 тыс. заболевших - это третий показатель в мире. В последние дни смертность в стране впервые с начала пандемии перевалила за 1 тыс. летальных исходов в день, и по этому показателю Россия уступает только Соединенным Штатам.

Заболеваемость и смертность находятся на максимуме и на Украине - за минувшие сутки там зарегистрировали более 22 тыс. заражений, а число умерших уже превышает 500 в сутки.

Тяжелая ситуация складывается и в Румынии, где количество выявляемых случаев превзошло показатели предыдущей волны эпидемии более чем вдвое, и в Болгарии, в которой темпы распространения инфекции вплотную приблизились к весенним максимумам, а смертность уже превысила их. В Польше заболеваемость вернулась к уровню мая, а в Литве - прошлого декабря.

Власти стран Восточной Европы на этом фоне активно возвращают жесткие ограничения. В России с 30 октября по 7 ноября объявлены так называемые нерабочие дни, которые будут сопровождаться закрытием большинства общественных мест, а в Латвии ввели общенациональный локдаун до 15 ноября.

Стабилизация в Америке и Азии