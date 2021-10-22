В Ростовской области устроят торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Серия праздничных мероприятий пройдет в 2022 году в Ростовской области по случаю 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом в пятницу сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"В 2022 году в Азове, Таганроге и [станице] Старочеркасской запланированы масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра Великого, ряд из которых вошел в федеральный план. Так, фестиваль военно-исторических клубов "Осада Азова", который в связи с юбилеем будет посвящен событиям 1696 года, пройдет на территории исторического памятника петровской эпохи - валов Азовской крепости", - говорится в сообщении.

Кроме того, состоятся фестиваль фейерверков "Первый салют Петра I" в честь салюта, данного по указу царя после взятия крепости Азов в 1696 году, и научно-практическая конференция "Петровская ассамблея в Троицке на Таган-Роге". В Азовском музее-заповеднике в следующем году откроют выставку "Азов. Петр. Виктория!", в Таганрогском - "Петр I и его эпоха". Основная экспозиция Старочеркасского музея-заповедника будет дополнена разделом, посвященным Петру I и донским казакам.

На проведение торжеств в бюджете региона выделили 12 млн рублей, еще 1,7 млн рублей предусмотрено муниципальными бюджетами. По рекомендациям Министерства культуры РФ основные торжества пройдут 9 июня.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле, других городах России и за рубежом.