В Москве открыли набор в волонтерский корпус для помощи пожилым в нерабочие дни

МОСКВА, 22 октября./ТАСС/. Ресурсный центр "Мосволонтер" открыл набор волонтерского корпуса для помощи пожилым людям в период с 28 октября по 7 ноября. Об этом рассказала ТАСС в пятницу председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Да, наш город снова проходит непростое испытание. Но я уверена, что, объединившись, мы все вместе справимся, и я могу точно сказать, что в трудную минуту никто не останется в одиночестве. На сайте "Мосволонтера" мы открыли набор волонтерского корпуса для тех, кто хочет и может помогать. Добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости", - сказала Драгунова.

Она добавила, что волонтеры Москвы будут помогать всем тем, кто в нерабочие дни остается дома. Добровольцы готовы вновь оказывать ежедневную помощь жителям города. Среди них люди старше 60 лет, а также все те, кто нуждается в поддержке.

"Спасибо всем, кто в это сложное время остается дома и соблюдает режим в нерабочие дни. Только все вместе мы сможем предотвратить распространение коронавирусной инфекции и оказать помощь всем, кто нуждается в нашей общей заботе", - сказала Драгунова.

Вступить в волонтерский корпус смогут горожане от 18 до 59 лет. Также среди требований к будущим волонтером: отсутствие симптомов ОРВИ, ОРЗ, COVID-19, иметь QR-код и использовать средства индивидуальной защиты в период мероприятия. Для того, чтобы подать заявку, необходимо отправить письмо на электронную почту myvmeste@mosvolonter.ru.

О ситуации

Власти Москвы сообщили о вводе ряде ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это время, в частности, будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а школьники уйдут на каникулы. Продолжат работу продовольственные, продающие товары первой необходимости, магазины и аптеки, вузы и средние профессиональные учебные заведения перейдут на дистанционной режим.

С 28 октября в Москве QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, - они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%. С этой же даты QR-коды будут необходимы для посещения любых массовых культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий с участием более 500 человек.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 753 847 случаев заражения, из них 8 166 за последние сутки. Выздоровели 1 552 735 человек, умерли 30 537. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошли 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.