Орловские власти в нерабочие дни закроют кафе и ТЦ с непривитыми от ковида работниками

ТАСС, 22 октября. Власти Орловской области приняли решение закрыть в период нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября - кафе, рестораны и торговые центры региона, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"С 30 октября по 7 ноября в Орловской области для посетителей закрываются торговые центры, а также кафе и рестораны, не имеющие статуса "свободные от COVID-19", - говорится в сообщении.

Предприятиям в Орловской области для получения статуса свободных от коронавируса необходимо привить 100% штата сотрудников. Исключения действуют для работников, у которых есть антитела или противопоказания к прививке.

Кроме того, с 25 октября заезжающие в гостиницы и хостелы в Орловской области должны будут предъявить QR-код, оригинал справки о вакцинации, перенесенном COVID-19 или актуальные результаты отрицательного ПЦР-теста. С 25 октября в регионе приостановят публичные мероприятия, в том числе развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, работу фудкортов, объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлено 50 614 случаев заражения коронавирусом, из них 260 - за последние сутки. Выздоровели 46 440 человек, 1 047 пациентов умерли. С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Введена обязательная вакцинация не менее 80% для отдельных категорий граждан.