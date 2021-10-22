В Оренбургской области закроют организации сфер торговли и услуг в период нерабочих дней

ОРЕНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Организации из сфер торговли и услуг закроются с 30 октября по 7 ноября в Оренбургской области. Соответствующий указ был опубликован в пятницу в официальном Telegram-канале правительства региона.

"В период установленных президентом нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября запрещено работать любым организациям в сфере общественного питания. Исключение сделано только для обслуживания навынос, доставки заказов на дом, для кафе в гостиницах, которыми пользуются только постояльцы, столовых в организациях, которыми пользуются только сотрудники. Не будут работать розничные рынки, базары и ярмарки, любые объекты розничной торговли, в том числе расположенные в торговых комплексах и ТРЦ. Из организаций бытовых услуг продолжат работу только те, где обслуживают жителей без посещения помещений", - говорится в официальном комментарии к указу.