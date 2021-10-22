Трутнев поручил разработать предложения по созданию инфраструктуры в Омсукчане на Колыме

ТАСС, 22 октября. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил правительству Магаданской области совместно с компанией "Полиметалл" представить предложения по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа. Об этом в пятницу сообщается на сайте полномочного представился президента РФ в ДФО.

"Вице-премьер [Юрий Трутнев] поручил правительству Магаданской области совместно с АО "Полиметалл" представить предложения по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа", - говорится в сообщении.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, которого цитирует пресс-служба, отметил, что необходимо создать более комфортные условия для людей в поселке, так как они позволят сократить отток населения.

"Поселок чистый, дома ухоженные. Во многих значительно более крупных и значительно менее удаленных населенных пунктах мы видим гораздо худшее состояние. Но того, что делается, пока недостаточно, чтобы люди перестали уезжать. Здесь тяжелые климатические условия. Сейчас здесь уже минус 29, хотя зима только начинается. Поэтому надо больше обращать внимания на поселок. Создавать дополнительные возможности для повышения качества жизни", - цитирует пресс-служба Трутнева.

По словам губернатора области Сергея Носова, в Омсукчане с весны этого года действует программа "Бульдозер", в рамках которой сносятся ветхие строения, происходит расчистка прилегающих территорий для дальнейшего комплексного благоустройства. За это время в Омсукчане снесли два многоэтажных дома, деревянный и бетонный, демонтировали 35 ветхих строений. В планах на следующий год - продолжить очистку территории на въезде в окружной центр, демонтировать ветхие теплицы и сараи, недостроенные гаражи и шлакоблочное двухэтажное здание.

Отмечается, что на территории Омсукчанского округа расположен Дукатский хаб, который является одним из ключевых активов "Полиметалла". Первой производственной площадкой в 2001 году стал горно-обогатительный комбинат "Лунное". В 2002 году дочернее предприятие компании "Серебро Магадана" приступило к горным работам на руднике Дукат. Сегодня хаб включает в себя две золотоизвлекательные фабрики и три месторождения: Лунное, Дукат, Перевальное. Фабрики перерабатывают до 2,5 млн тонн золотосеребряной и полиметаллической руды в год.