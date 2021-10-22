Проведение всех массовых мероприятий приостановят на Кубани на период нерабочих дней

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Проведение всех массовых мероприятий приостанавливается в Краснодарском крае на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий".

Как стало известно в четверг, также с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия на Кубани будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг. Кроме того, в курортных городах региона вводят QR-коды для посещения кафе, ресторанов и досуговых учреждений на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на пятницу за сутки в Краснодарском крае выявлены 257 случаев заражения COVID-19, всего сначала пандемии в регионе зарегистрировали 79 115 случаев COVID-19.