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Пандемия COVID-19

Резервный фонд Ставрополья планируется удвоить для борьбы с ковидом

Планируется, что дополнительные средства резервного фонда направят на развертывание ковидных коек, приобретение аппаратов ИВЛ, увеличение количества бригад скорой помощи

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены пополнить более чем в два раза краевой резервный фонд для увеличения финансирования борьбы с коронавирусом. Инициатива направлена в краевую Думу правительством региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе парламента Ставрополья.

"Депутаты заслушали информацию о предлагаемых изменениях в краевой бюджет 2021 года и плановый период 2022-2023 годов. <...> Планируется увеличение объема резервного фонда правительства края на 300 млн рублей. На сегодняшний день остаток средств в резервном фонде составляет 167 млн рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что дополнительные средства резервного фонда будут направлены на развертывание ковидных коек, приобретение аппаратов ИВЛ, увеличение количества бригад скорой помощи. Для проведения анализов будут привлекаться частные медицинские учреждения.

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Северный КавказПандемия COVID-19
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