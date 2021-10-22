Резервный фонд Ставрополья планируется удвоить для борьбы с ковидом

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены пополнить более чем в два раза краевой резервный фонд для увеличения финансирования борьбы с коронавирусом. Инициатива направлена в краевую Думу правительством региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе парламента Ставрополья.

"Депутаты заслушали информацию о предлагаемых изменениях в краевой бюджет 2021 года и плановый период 2022-2023 годов. <...> Планируется увеличение объема резервного фонда правительства края на 300 млн рублей. На сегодняшний день остаток средств в резервном фонде составляет 167 млн рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что дополнительные средства резервного фонда будут направлены на развертывание ковидных коек, приобретение аппаратов ИВЛ, увеличение количества бригад скорой помощи. Для проведения анализов будут привлекаться частные медицинские учреждения.