ВЛАДИМИР, 22 октября. /ТАСС/. Дополнительные 300 ковидных коек развернули во Владимирской области за минувшие две недели из-за роста числа "тяжелых" заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщил в видеообращении во "ВКонтакте" врио главы региона Александр Авдеев.

"Мы открыли более 300 ковидных коек. К сожалению, заболеваемость растет, и нам необходимо, чтобы лечебные учреждения смогли принять всех "тяжелых" пациентов и тех, у кого заболевание протекает в средней степени тяжести", - сказал Авдеев.

Он уточнил, что около двух недель назад в ковид-госпиталях региона имелось 1 900 коек, сегодня их более 2 200. "Но надо сказать, что практически все эти койки тоже заполнены, однако кое-какой запас у нас все же есть. И лечебные учреждения хоть и работают в экстренном режиме, но пока справляются с ситуацией", - сказал глава региона.

Ранее Авдеев сообщил, что власти региона рассматривают вопрос о строительстве быстровозводимого ковидного госпиталя не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600. Руководство области рассчитывает, что инициативу финансово поддержит правительство РФ. Глава региона также сообщил о возможном сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи, чтобы удовлетворить потребности региона в специализированных койках.

Всего в области зарегистрировано 59 973 заболевших коронавирусом, 52 060 пациентов выздоровели. Отмечено 2 157 смертельных случаев. В области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Первый ее этап прошел 361 221 житель региона, второй - 338 067. По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета составляет 34,6%.