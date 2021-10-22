Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Рязанской области

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Рязанской области. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Что известно о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

"Глубокой скорбью отозвалось в сердцах белорусов известие о происшествии на производстве пороха в Рязанской области, унесшем человеческие жизни. От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, уважаемый Владимир Владимирович, а также родным и близким жертв этой трагедии", - говорится в послании Лукашенко.

Информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района поступила в МЧС в 08:22 мск в пятницу. В 09:31 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади 160 кв. м, пожар уже полностью ликвидирован. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. В результате погибли 17 человек.