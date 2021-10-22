ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 25 октября встретится в Вашингтоне с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент встретится с <...> патриархом Варфоломеем и примет официальную делегацию [Константинопольской] православной церкви", - сказала она.

Церковный раскол

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию (Думенко) томос об автокефалии. А в августе 2021 года Варфоломей побывал с визитом на Украине, где совершил совместный молебен с руководством ПЦУ.

Русская православная церковь (РПЦ) и Украинская православная церковь (УПЦ) считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римской католической церковью, привели к расколу православия в мире.