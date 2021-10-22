В Петербурге выбрали проект подсветки фасада торгового комплекса в здании XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Союз архитекторов Санкт-Петербурга и ТК "Невский центр" определили лучший проект подсветки фасадов пятиэтажного торгового комплекса на Невском проспекте.

"Победителем конкурса на создание концепции архитектурно-художественной подсветки торгового комплекса объявляется ООО "КИП", - заявил на торжественном подведении итогов вице-президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Святослав Гайкович.

ООО "КИП" (работает под брендом светодизайн-бюро Zenlight) разрабатывает комплексные светотехнические проекты. В основе концепции подсветки компании лежит идея многофункциональных режимов, освещение которых в вечернее и ночное время суток будет подчеркивать облик здания и акцентировать внимание на главных архитектурных элементах. Также она подразумевает "оживление" окон здания с помощью медиапанелей с динамическим или статическим контентом, выполненном в едином стиле.

"Художественная подсветка - один из элементов, дарящих людям комфорт. Ее нельзя недооценивать. Когда за дело берутся профессионалы, которые не вырывают здание из контекста, а могут проследить эту светотеневую ткань в рамках всего проспекта, услышать эту архитектурную музыку, тогда все встает на свои места", - отметил главный художник города Александр Моор.

Глава Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев также добавил, что "для того чтобы архитектура в центре города зазвучала и заиграла новыми гранями, достаточно очень тактичного вмешательства или дополнения к тому, что уже было сделано нашими предшественниками. "На мой взгляд, проект-победитель полностью отвечает этому критерию", - заключил он.

Конкурс на создание концепции архитектурно-художественной подсветки фасадов "Невского центра" стартовал в июле 2021 года. Общий призовой фонд составил 600 тыс. рублей. Всего в голосовании приняли участие 11 претендентов.

ТК "Невский Центр" расположен в историческом здании XIX постройки в центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта с улицей Восстания, в шаговой доступности от станций метро "Площадь Восстания" и "Маяковская", напротив Московского вокзала.