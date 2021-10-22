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CNN: в Афганистане остаются более 350 граждан США

По данным телекомпании, около половины из них хотят выехать из страны

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Количество американцев, которые все еще остаются в Афганистане, составляет 363 человека, около половины из них хотят выехать из страны. Об этом сообщила в пятницу телекомпания  CNN со ссылкой на данные Госдепартамента.

Отмечается, что Госдепартамент сообщил в четверг представителям Конгресса США, что поддерживает связь с 363 американцами, из которых 176 человек хотят уехать из Афганистана.

США и их союзники в конце лета 2021 года вывезли из Афганистана примерно 124 тыс. человек, среди них более 4,2 тыс. граждан США. 85% из эвакуированных составляли афганцы.

Теги
АфганистанСША
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