CNN: в Афганистане остаются более 350 граждан США

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Количество американцев, которые все еще остаются в Афганистане, составляет 363 человека, около половины из них хотят выехать из страны. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на данные Госдепартамента.

Отмечается, что Госдепартамент сообщил в четверг представителям Конгресса США, что поддерживает связь с 363 американцами, из которых 176 человек хотят уехать из Афганистана.

США и их союзники в конце лета 2021 года вывезли из Афганистана примерно 124 тыс. человек, среди них более 4,2 тыс. граждан США. 85% из эвакуированных составляли афганцы.