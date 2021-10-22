Милоша Земана посетил в реанимации предшественник на посту президента Чехии Вацлав Клаус

ПРАГА, 22 октября. /ТАСС/. Президента Чехии Милоша Земана, находящегося в реанимации Центрального военного госпиталя в Праге, посетил его предшественник на высшем государственном посту Вацлав Клаус (2003-2013). Об этом сообщила в пятницу газета Blesk.

"Милош Земан останется Милошем Земаном при любых обстоятельствах. Конечно, болезнь его ослабила, иначе и быть не могло. Под ее воздействием, несомненно, изменились его [жизненные] приоритеты и темы, которыми он занимается. Он больше говорил о своем здоровье, чем о своих политических противниках. Но он прекрасно знает, кто его политические противники", - привело издание слова Клауса.

Беседа между действующим и бывшим чешскими президентами продолжалась 50 минут. Клаус выразил Земану поддержку в сложной ситуации, в которой он оказался из-за болезни, когда его политические противники в верхней палате парламента республики намерены инициировать процесс снятия с него полномочий главы государства.

77-летний Земан 10 октября был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге. В нем он проходил плановую госпитализацию в течение восьми дней в сентябре. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью. Такое мнение ранее высказывал в том числе и Клаус, которому летом исполнилось 80 лет. По мнению врачей, Земану может потребоваться около трех недель стационарного лечения.