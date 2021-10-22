QR-коды вводятся для посещения кафе, спортзалов и музеев Рязанской области

ТАСС, 22 октября. Система QR-кодов, которые необходимо будет предъявить в музеях, кинотеатрах, кафе и спортзалах, вводится в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Доступ в эти дни [с 30 октября по 7 ноября] в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, МФЦ будут вести прием только по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти. Работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00 часов утра будет запрещена.

Сейчас в Рязанской области зарегистрировано более 45 тыс. случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 196 диагнозов, умерли с начала пандемии 1 308 человек. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 34,5%. Первым компонентом привито 340 тыс. человек, вторым - 297 тыс.