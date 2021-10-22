Суд отменил решение о сносе проблемного дома в Сириусе

ТАСС, 22 октября. Адлерский районный суд прекратил исполнительное производство о сносе дома на федеральной территории (ФТ) Сириус, который был построен с нарушениями. Об этом в Instagram сообщил врио главы ФТ Андрей Столяров.

В 2018 году дом по адресу: Хуторская, 74, был признан объектом самовольного строительства и подлежал сносу. Собственники 32 квартир пытались оспорить решение через суды.

"Определением Адлерского районного суда принято решение о прекращении исполнительного производства о сносе дома на улице Хуторской, 74. Слов не нахожу. <…> Все суды проиграны, исполнительный лист на руках, 32 квартиры. Живут люди, которые приобрели здесь единственное жилье, кто в ипотеку, кто за маткапитал. <…> Наконец на заседание приглашаются собственники, людей выслушали, доводы взвесили и приняли, на мой взгляд, единственно верное решение - исполнительное производство прекратить", - написал Столяров.

Врио главы добавил, что его решением был введен мораторий на снос, что дало время разобраться в ситуации. К вопросу подключили действующего члена совета федеральной территории Алексея Горбачёва. Выяснилось, что на участке путаница с кадастром, общие коммуникации и входная группа с соседним домом.

"Выступаю категорически против любого незаконного строительства и оно будет решительно пресекаться в ФТ, но с доставшимся наследством надо разбираться крайне аккуратно, смотреть каждый случай максимально ответственно", - добавил Столяров.