Россотрудничество предложило оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россотрудничество предложило молдавским властям взять на себя оплату счетов за газ для Вечного огня в Кишиневе. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале написал руководитель агентства Евгений Примаков.

"Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, настолько несостоятельно, что не может достойным образом хранить память о жертвах, принесенных ради Победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня. Считаем это честью и своим долгом", - указал он.

Примаков также выразил благодарность тем гражданам Молдавии, которые пришли к монументу, чтобы он продолжал гореть.

В пятницу в Минобороны Молдавии сообщили, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в Кишиневе временно погашен из-за дефицита газа, который переживает республика. Бойцы роты Почетного караула Генштаба перенесли пламя на хранение в музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан Великий", уточнили в ведомстве. Спустя несколько часов после заявления молдавского оборонного ведомства власти восстановили подачу газа к мемориалу.

Из-за критического падения давления в газотранспортной сети парламент Молдавии по предложению правительства ввел чрезвычайное положение. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива, что связано с проходящими в Москве переговорами о продлении контракта на его закупку с Газпромом, на которых Кишинев добивается снижения цены.