Белгородские власти с 30 октября приостанавливают работу предприятий сферы услуг

ТАСС, 22 октября. Власти Белгородской области с 30 октября по 7 ноября из-за обострения эпидситуации приостанавливают работу кафе, спортзалов, бассейнов, музеев, кинотеатров и торговых центров. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Приостанавливается оказание всех услуг: парикмахерских, салонов красоты, спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, музеев и торговых центров. За исключением оказания экстренных услуг: стоматологических, ветеринарных и бытовых услуг по срочному ремонту транспорта, в том числе по шиномонтажу", - сообщил глава региона.

Кроме того, на эти даты будет прекращено оказание государственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ. За исключением услуг по регистрации актов гражданского состояния о рождении, разводе и смерти. При этом предоставление услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме.

По словам Гладкова, с 30 октября детские сады переходят на формат работы дежурных групп. Кружки и секции могут работать только дистанционно. Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных мероприятий.

В настоящий момент в Белгородской области зарегистрировано 59 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки 319 случаев, умерли с начала пандемии 1 265 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящий момент в регионе уровень коллективного иммунитета составляет 57,9%. Первым компонентом вакцины привито 806 тыс. человек, вторым - 764 тыс.