В Кирове с 2017 года на 50% выросло число случаев загрязнения рек стоками промпредприятий

КИРОВ, 22 октября. /ТАСС/. Число случаев загрязнения рек неочищенными стоками промышленных предприятий в Кировской области выросло на 50% с 2017 года после введения "надзорных каникул" и отмены плановых проверок бизнеса. Власти региона намерены усилить контроль за соблюдением предприятиями природоохранных норм, сообщил в пятницу журналистам главный госинспектор региона Тимур Абашев.

"Увеличение [числа нарушений произошло] на 50% примерно. Когда мы в плановом порядке осуществляли надзорную деятельность, предприятия понимали, что к ним придут и проверят, соответственно готовились, старались обеспечить нормативное состояние своих сточных вод. С 2017 года они понимают, что в плановом порядке никто не придет, и отдельные [представители бизнеса] даже не задумываются над тем, что необходимо провести очистку сточных вод", - рассказал Абашев.

По его словам, некоторые предприятия воспринимают "надзорные каникулы" как возможность бесконтрольно осуществлять сбросы. Так, в июле 2020 года в Унинском районе из-за прорыва навозохранилища была загрязнена река Коса, произошел массовый замор рыбы. По материалам министерства охраны окружающей среды Следственный комитет возбудил уголовное дело. Виновный в загрязнении реки был привлечен к уголовной ответственности, сельскохозяйственному предприятию предъявлены требования возместить ущерб на сумму 104 млн рублей.

Также с 2019 года министерство контролирует ситуацию с качеством воды в реке Чахловица в селе Пасегово, проведено уже шесть проверок. Предприятию, загрязняющему реку, выдано предписание о необходимости приведения сточных вод в нормативное состояние.

Как отметила министр охраны окружающей среды Алла Албегова, качество воды в водоемах региона варьируется от "слабо загрязненных" до "грязных". При этом с 2017 года, когда были введены "надзорные каникулы" и отменены плановые проверки бизнеса, количество нарушений стало увеличиваться. В 2020 году к административной ответственности привлекли 21 юридическое лицо, а сумма штрафов составила 1,8 млн рублей. При этом за девять месяцев 2021 года уже выявлено 29 нарушителей, а сумма штрафов превысила 2,4 млн рублей

"Мы внедряем принцип: хочешь работать - работай с соблюдением природоохранных норм и требований. Если нет, мы будем вести жесткую политику в отношении нарушителей: штрафы, возмещение ущерба за загрязнение и приостановка работы предприятия до устранения нарушений. Уже наработана судебная практика: суды занимают сторону природоохранных ведомств", - отметила Алла Албегова. Министр добавила, что надзорные органы проведут мониторинг качества воды в малых реках региона и сформируют перечень предприятий, осуществляющих выпуск стоков в реки, после чего будут проводиться рейды вдоль промзон для выявления самовольных сбросов.