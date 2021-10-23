Парты Героев открыли в двух школах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Парты Героев в честь воинов-афганцев открыли в двух школах села Арзгир на Ставрополье. В учебных учреждениях почтили имена уроженцев Ставрополья Ивана Барсукова и Павла Буравцева, сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"Парты имени героев Ивана Барсукова и Павла Буравцева торжественно открыты в школах №2 и №3 села Арзгир. Идея проекта - в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию", - говорится в сообщении.

Иван Барсуков служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В апреле 1983 года его десантно-штурмовая маневренная группа обеспечивала безопасность продвижения колонны грузовиков с продуктами и вступила в бой с противником. Бой длился восемь часов, группа отразила 12 атак, после чего Барсуков повел за собой пограничников в атаку. Рукопашная схватка закончилась разгромом противника.

Павел Буравцев служил фельдшером в группе погранвойск в Афганистане. На одном из боевых заданий 19-летний фельдшер спасал раненых и помогал своей группе отстреливаться, в ходе боя погибли 17 человек, в их числе сам Павел Буравцев. За мужество и отвагу его посмертно наградили орденом Красной Звезды.

Парта Героя - ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, имеющем непосредственное отношение к школе, в которой она размещена, в том числе его биографией и изображением. Право учиться за этой партой получают ученики, отличившиеся в учебе и принимающие активное участие в общественной жизни школы.