В Петербурге заявили, что победа в World Travel Awards дает надежду на возвращение туризма

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Победа Санкт-Петербурга сразу в трех номинациях на европейском этапе конкурса в сфере туризма World Travel Awards дала большие надежды на то, что потоки туристов в скором времени вернутся в город. Об этом заявил председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

"Европейская премия - это позитивный результат и очень большие надежды на то, что туризм вернется в наш город. Мы готовимся принимать гостей со всего мира, и мы ждем туристов, наших друзей, в Санкт-Петербурге", - указал чиновник, видеообращение которого опубликовано на официальном канале World Travel Awards на YouTube.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за Санкт-Петербург. Мы очень надеялись на эту победу. Мы ждали результатов с большим волнением. Наш город классический и современный, живой, динамично развивающийся международный туристский центр. Для нас очень было важно сохранить качество услуг, придумать что-то новое для наших гостей. Мы знаем, что пандемия [нового коронавируса] пройдет. Мы ждем, когда в мире начнут открываться границы", - подчеркнул Корнеев.

Санкт-Петербург стал в этом году победителем в номинациях "Ведущий город Европы для непродолжительных поездок" и "Ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием". Кроме того, маркетинговая программа "Петербургское гостеприимство/Safe Travels Spb" выиграла в номинации "Ведущая маркетинговая кампания Европы". Церемония награждения победителей прошла в пятницу в крупнейшем городе ОАЭ Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо-2020".

Две награды на конкурсе получила Москва. Российская столица победила в номинации "Лучшее туристическое направление в Европе. Город", обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену. Премия в номинации "Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма" досталась Комитету по туризму города Москвы. На конкурсе этого года столица была представлена еще в нескольких категориях, в их числе "Лучшее в мире направление для отдыха в городе", "Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе", "Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия".

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году, она ежегодно вручается победителям в разных номинациях. За кандидатов голосуют тысячи туристов и специалистов туриндустрии. Определяющими параметрами для выявления победителя являются уровень безопасности города, развитость инфраструктуры и гостиничной сети. Присуждение этой награды считается высшим признанием достижений в области туризма, эту премию называют "Оскаром" туристической отрасли.