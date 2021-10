"Алые паруса" вышли в финал международного конкурса

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Проморолик праздника "Алые паруса" вышел в финал международного конкурса Promax Awards Global Exellence 2021. Об этом сообщается на сайте "Пятого канала", который является одним из организаторов праздника.

"Проект "Пятого канала" - проморолик "Алые паруса. Александр Грин" вошел в шорт-лист международного конкурса в области промоушена, дизайна и маркетинга", - говорится в сообщении.

Проект представлен в номинации Best seasonal or special event program promo over 60 seconds ("Лучшее промо специального мероприятия свыше 60 секунд"), победители будут объявлены 18 ноября 2021 года.

Премия Promax Awards - главный приз в мире за выдающиеся достижения в области развлекательного маркетинга и дизайна.

"Алые паруса" - это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского союза, ежегодно его посещают более 1 млн человек. Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

В 2020 году из-за пандемии "Алые паруса" провели без очного присутствия жителей и гостей города. Еще одним существенным изменением стал перенос всего действия праздника с набережной Невы в акваторию Финского залива. Праздник полностью транслировался на "Пятом канале", а его кульминацию показали все федеральные каналы.