Умер директор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный директор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий умер в возрасте 49 лет от осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте компании "Киевская площадь", которой принадлежит спорткомплекс.

"...Стало известно о том, что от осложнений после коронавируса на 50-м году жизни скончался выдающийся управленец в сфере строительства, генеральный директор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Борисович Гурецкий", - говорится в сообщении.

Юрий Гурецкий стал генеральным директором спорткомплекса "Олимпийский" в 2019 году. В декабре 2017 года компания "Киевская площадь" приобрела комплекс у группы компаний "Альянс". Спорткомплекс закрыли на реконструкцию в 2019 году.