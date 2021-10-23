Эксперты предупредили продавцов подержанных iPhone о мошеннической схеме

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Пользователи, продающие свой старый iPhone, могут столкнуться с распространенной схемой мошенничества, особенно в период выхода новых моделей Apple. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone

"Жертва-продавец размещает объявление о продаже iPhone. Через мессенджер с ней связывается покупатель-мошенник, который сразу выражает готовность приобрести телефон. "Покупатель" соглашается на цену, но просит жертву проверить работоспособность сервиса iCloud. Для этого он передает жертве логин и пароль от своего Apple ID. Эта схема не новая и часто используется злоумышленниками", - сказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Главное отличие мошеннической схемы, по его словам, - в обратном механизме. "Если обычно мошенник взламывает личный аккаунт пользователя, то здесь сам злоумышленник-покупатель отправляет жертве-продавцу данные своего Apple ID, через который и происходит блокировка", - пояснил Волошин.

Личная встреча, как отмечают эксперты, при этом не требуется, мошенник может вывести любое сообщение на экран смартфона продавца. Как правило, жертве сообщают, что устройство заблокировано, резервные копии стерты, а для связи с мошенником нужно написать на указанный email. В переписке продавец получает номер криптокошелька, куда предлагают перевести деньги. По данным специалистов компании, размер запрашиваемой мошенниками суммы может составлять от нескольких тысяч рублей до полной стоимости устройства. При этом перевод выкупа не гарантирует владельцу iPhone возвращения контроля над устройством.

Эксперты во избежание таких провокаций рекомендуют внимательно следить за всеми манипуляциями потенциального покупателя и не заходить под чужими Apple ID. От продавца требуется только предоставить отвязанный от аккаунта телефон после получения за него денежных средств. В свой Apple ID покупатель войдет сам.