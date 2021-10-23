LA Times: съемочная группа с участием Болдуина была недовольна условиями труда

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Съемочная группа картины с участием Алека Болдуина в день инцидента со стрельбой высказывала недовольство условиями труда на площадке. Об этом сообщила в пятницу газета The Los Angeles Times со ссылкой на свои источники.

По их информации, недовольство съемочной группы было вызвано постоянными переработками, логистическими неурядицами, а также задержками в выплате зарплаты. Кроме того, несколько членов группы жаловались на пренебрежение требованиями безопасности после того, как пистолет, задействованный в съемках, в последние несколько дней по меньшей мере дважды давал осечку.

Как отмечает издание, несколько операторов и их помощников в четверг за несколько часов до инцидента со стрельбой, покинули съемочную площадку из-за разногласий с продюсерами картины. В числе тех, кто выступал за улучшение условий труда, была погибшая оператор Галина Хатчинс.

Во время репетиции в четверг Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма были приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу шерифом округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико), не уточняется, "как произошли данные события и какой тип патрона использовался в оружии". Расследованием инцидента занимается совместно с окружным шерифом прокурор Санта-Фе. Обвинений в связи с инцидентом пока не предъявлено.