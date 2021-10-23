QR-коды для посещения заведений общепита и досуга вводятся с 30 октября на Камчатке

ТАСС, 23 октября. Правительство Камчатского края с 30 октября вводит систему QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и других заведений досуга. Об этом сообщается на официальном портале региона.

"С учетом более-менее стабильной эпидемиологической ситуации в крае бизнес просит не закрывать полностью работу предприятий. Считаю, что мы можем на это пойти, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. Поэтому оперативным штабом принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.

Кроме учреждений общепита, ограничение коснется фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также будет распространяться на любые собрания с участие более 40 человек.

Также власти региона приняли решение отстранить от работы чиновников, которые не привились от коронавируса, и перевести на дистанционный режим работы жителей старше 65 лет, если те не переболели COVID-19 и не вакцинировались. С 30 октября по 7 ноября будет действовать запрет на посещение детьми до 14 лет торговых центров без сопровождения родителей. Также власти с 30 октября по 7 ноября установлены каникулы для школьников. При этом в детских садах будут работать дежурные группы.

Ранее правительство Камчатки с 1 ноября запретило руководителям организаций привлекать на сезонную работу невакцинированных от коронавируса сотрудников. Также в регионе расширен перечень отраслей для обязательной вакцинации, в него включены пищевая промышленность, строительство, физическая культура и промышленные предприятия.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 20,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 15,9 тыс. пациентов выздоровели, 413 умерли. Вакцинировано от инфекции более 85 тыс. человек.