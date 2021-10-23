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В Москве ожидается облачная погода

Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет семь-девять градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 5 - плюс 10 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

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