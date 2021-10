В США медрегулятор признал возможную пользу вакцины Pfizer от ковида для детей 5-11 лет

Американская Pfizer и германская BioNTech ранее представили управлению сведения, касающиеся данного препарата. Вопрос о возможности его массового применения в стране должен 26 октября рассмотреть профильный комитет регулирующего органа. В материалах, опубликованных на его сайте, отмечается, что применение вакцины может в редких случаях иметь побочные эффекты, касающиеся работы сердца.

Вместе с тем специалисты в предварительном порядке отмечают, что в случаях, когда речь идет о широком распространении коронавируса, преимущества применения препарата перевешивают потенциальный вред. Ни управление, ни его профильный комитет на данном этапе еще не выступают с официальными рекомендациями относительно использования вакцины Pfizer и BioNTech для детей.

Согласно оценкам американских газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, данные предварительные выводы специалистов управления свидетельствуют в пользу того, что указанная вакцина для детей в итоге, вероятно, получит одобрение регулятора.

В настоящее время в США вакцины от коронавируса одобрены к применению только для взрослых и детей с 12 лет. Ряд компаний заявляли, что испытывают препараты, предназначенные для детей младше 12 лет.