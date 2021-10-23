В Великом Устюге отреставрировали бывший особняк купца Захарова

ВОЛОГДА, 23 октября. /Корр. ТАСС Наталья Казаковцева/. Один из первых каменных домов старинного города Великого Устюга Вологодской области - особняк купца Захарова, объект культурного наследия федерального значения XVIII века привели в порядок. Отремонтированы фасады, частично кровля, отмостка и крыльцо, сообщил ТАСС первый замруководителя администрации Великоустюгского района Николай Ямов.

"Выполнены реставрационные работы по фасаду памятника - отремонтированы фасады, частично кровля, отмостка и крыльцо. Все работы проводились под контролем областного Комитета по охране культурных памятников. Цвет здания оставили прежний - белый (выполнен по известково-цементной штукатурке, которой исторически облицован дом)", - сказал Ямов.

По его словам, изначальная цена реставрационных работ была определена в 4,506 млн рублей. В ходе аукциона ее удалось снизить до 3,703 млн рублей. В прошлый раз внешний облик здания приводили в порядок более 20 лет назад.

Этот одноэтажный кирпичный дом с мезонином считается одним из ярких примеров жилой застройки XVIII века, которые впервые появились в городе при Екатерине II. В дальнейшем это определило архитектурный облик Великого Устюга. По информации областного учреждения "Вологдареставрация", особняк был построен до 1772 года - объект отмечен на обмерном плане города, который был составлен в 1772 году перед его перепланировкой после пожара. Фасады дома украшены картушами на фронтонах мезонина. В интерьерах сохранились сложные штукатурные карнизы, лепные плафоны в виде картушей. Дом украшали внутри изразцовые печи, которые впоследствии разобрали. С первого этажа в мезонин ведет деревянная лестница XIX века.

Дом принадлежал купцам Захаровым до 40-х годов XIX века. При усадьбе было много хозяйственных построек: сараи, амбары, погреба, каретник, конюшня, хлева, поварня, баня, избы для обработки льна. С 1844 года по 1857 год домом владел купец III гильдии Е. В. Нагих и его наследники. По ведомости 1863 года, владельцем особняка был уже архангельский купец первой гильдии Брант, в 1865-1869 годах - архангельский первой гильдии купец Чарльз Рейни. В начале ХХ века в доме размещался Грибановский приют. После революции здесь был устроен приемно-распределительный пункт губернского отдела народного образования, затем общежитие речного училища. На данный момент помещения занимает Великоустюгская детская художественная школа имени Евстафия Шильниковского. Этот художник внес большой вклад в возрождение искусства чернения по серебру, которым был знаменит Великий Устюг в XVII-XIX веках.

О Великом Устюге

Великий Устюг - это город-музей под открытым небом, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром Севера Руси. Один из древнейших городов сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы знаменитых купцов, поэтому был включен в список исторических городов России, сохранивших свое историко-культурное наследие.

Согласно официальным данным, Великий Устюг основали ростово-суздальские князья в XII веке у слияния рек Сухоны и Юга, на высокой горе, откуда далеко были видны окрестности. Позже жители перебрались на более высокий и удобный берег Сухоны, к устью реки Юг. На старинном гербе города изображен Водолей. В XIV-XV веках права на город предъявили новгородцы, однако устюжане выступили на стороне московских князей. При великом князе Василии I город окончательно вошел в состав Московского княжества. В XVI веке торговое значение Устюга возросло настолько, что Иван Грозный включил его в число опричных городов, которые давали деньги на государев обиход. Тогда Устюг стал именоваться Великим. Одновременно развивались кустарные производства и художественные промыслы, некоторые сохранились до наших времен.

Великий Устюг известен православными святынями, подвижниками, землепроходцами, купцами и ремеслами. В средневековом Устюге насчитывало около 40 церквей - возвращавшиеся из походов купцы считали своим долгом делать крупные пожертвования в монастыри и храмы, строили церкви, соревнуясь друг с другом в их красоте и величии. До конца XVII века город был центром огромного по территории Великоустюжского края, а в XIX веке стал уездным городом Вологодской губернии. На сегодня Великий Устюг - самый восточный город Вологодской области, где расположена популярная у туристов вотчина Деда Мороза. Всего в Великоустюгском районе насчитывается около 150 зданий, которые являются объектами культурного наследия.