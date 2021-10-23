Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 97 тыс.

САРАТОВ, 23 октября. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом жителей Саратовской области с начала пандемии превысило 97 тыс. За сутки выявили 452 новых случая. Это максимум с начала пандемии, сообщило правительство региона в субботу.

"В Саратовской области зарегистрировано 452 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 97 318 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели 87 007 человек, в том числе за последние за сутки - 358 человек.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября. В связи с этим в области вводят ограничения, организуют дополнительные койки в ковидных госпиталях.

В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания в зонах фуд-кортов в торговых центрах, ограничена реализация продукции на вынос. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях.