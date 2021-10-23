Автомобилистов в Москве попросили не мешать промывке дорог 23 октября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Дороги и тротуары в Москве в субботу промоют с шампунем в последний раз перед зимой. Автовладельцев попросили не мешать колоннам техники. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Сегодня проведем последнюю в этом году промывку всех московских дорог и тротуаров с шампунем. <…> К промывке приступим после 10:00 мск. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.

"Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. <…> Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведем обычную мойку водой", - заключается в посте.