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Автомобилистов в Москве попросили не мешать промывке дорог 23 октября

Специалисты проведут последнюю в этом году промывку всех столичных дорог и тротуаров с шампунем

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Дороги и тротуары в Москве в субботу промоют с шампунем в последний раз перед зимой. Автовладельцев попросили не мешать колоннам техники. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Сегодня проведем последнюю в этом году промывку всех московских дорог и тротуаров с шампунем. <…> К промывке приступим после 10:00 мск. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.

"Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. <…> Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведем обычную мойку водой", - заключается в посте.

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